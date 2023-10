TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters. Putin, ktorý má v najväčšej jadrovej mocnosti sveta najvyššiu rozhodovaciu právomoc, tiež uviedol, že Moskva úspešne otestovala riadenú strelu s jadrovým pohonom a jadrovou hlavicou Burevestnik, ktorej schopnosti označil za "bezkonkurenčné".

Šéf Kremľa však uviedol, že nie je potrebné meniť ruskú jadrovú doktrínu, pretože akýkoľvek útok na Rusko by v zlomku sekundy vyvolal odpoveď v podobe úderu stovkami jadrových striel, čo by žiadny nepriateľ nemohol prežiť. Dodal, že existencia Ruska nie je ohrozená. "Myslím si, že žiadny človek so zdravým rozumom a jasnou pamäťou by nepomyslel na použitie jadrových zbraní proti Rusku," povedal Putin na stretnutí Valdajského diskusného klubu v čiernomorskom Soči.

"Počúvam výzvy, aby sme začali testovať jadrové zbrane, aby sme sa vrátili k testovaniu," dodal Putin s odkazom na návrhy tvrdej línie politológov a komentátorov, ktorí tvrdia, že takýto krok by mohol vyslať silný signál nepriateľom Moskvy na Západe. Putin poznamenal, že Spojené štáty podpísali Zmluvu o úplnom zákaze jadrových skúšok (CTBT), ale neratifikovali ju, zatiaľ čo Rusko ju podpísalo aj ratifikovalo.

V Rusku niektorí vyzývajú Putina, aby odpálil jadrovú bombu a ukázal tak Západu, že trpezlivosť Moskvy v súvislosti s jeho podporou Ukrajiny a zjavnou neochotou rokovať už dochádza. Podľa OSN sa v priebehu piatich desaťročí od roku 1945 do prijatia CTBT v roku 1996 uskutočnilo viac ako 2000 jadrových skúšok, z toho 1032 v Spojených štátoch a 715 v bývalom Sovietskom zväze. Ten naposledy testoval v roku 1990, USA v roku 1992.

Putin vo februári pozastavil účasť Ruska na zmluve New START z roku 2010 obmedzujúcej počet jadrových zbraní, ktoré môže každá strana rozmiestniť. Putin vo štvrtok uviedol, že Rusko takmer dokončilo práce na novej generácii medzikontinentálnych balistických rakiet Sarmat, ktoré sú schopné niesť desať alebo viac jadrových hlavíc.