Šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková signalizovala v piatok ochotu na dosiahnutie celoúniového kompromisu vo veci obmedzenia práv ruských turistov cestujúcich do krajín EÚ. Informovala o tom agentúra DPA.

Niektoré členské štáty Európskej únie, predovšetkým Lotyšsko, Estónsko, Litva, Poľsko a Fínsko, ktoré majú hranice s Ruskom, požadujú, aby EÚ prijala spoločné a tvrdé reštrikcie voči návštevníkom z Ruska.

Nemecko sa doposiaľ k týmto návrhom stavalo odmietavo. Baerbocková však v piatok počas návštevy Dánska pripustila, že by v tejto otázke mohlo dôjsť ku kompromisnej dohode, ku ktorej by sa však podľa nej museli pridať všetky členské štáty EÚ.

Zdôraznila, že ide spoločný postoj nemeckého ministerstva zahraničných vecí aj úradu spolkového kancelára. Kancelár Olaf Scholz sa síce k návrhom na obmedzenie vstupu ruských turistov do EÚ opakovane vyjadril kriticky, podľa Baerbockovej však takýto krok nikdy úplne nevylúčil.

Šéf nemeckej vlády varuje pred tým, aby sa reštriktívne vízové opatrenia prijímali voči všetkým Rusom. Podľa neho je vojna na Ukrajine "Putinovou vojnou" a nemal by za ňu byť trestaný každý občan Ruska. Skomplikovalo by to aj snahy o pomoc tým Rusom, ktorí sú nútení opustiť svoju vlasť pre nesúhlas s inváziou.

Niektoré východoeurópske a stredoeurópske štáty po začiatku invázie na Ukrajinu prestali udeľovať Rusom turistické víza. Tí však smú ďalej prekračovať hranice eurobloku v iných krajinách, ktoré im víza vydali, pretože v rámci EÚ platí voľný pohyb osôb.

Predstavitelia Lotyšska, Estónska, Litvy, Poľska a Fínska tento týždeň uviedli, že ak EÚ nezavedie plošný zákaz vstupu ruských turistov, mohli by sa v tejto otázke dohodnúť na spoločnom "regionálnom riešení". O zákaze udeľovania víz pre ruských občanov budú na budúci týždeň v Prahe diskutovať ministri zahraničných vecí EÚ.