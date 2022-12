"V meste Cusco je uviaznutých 5000 turistov, čakajú v hoteloch na obnovenie letov," uviedol pre AFP Darwin Baca, starosta mestečka Aguas Calientes (Machu Picchu-Pueblo), ležiaceho neďaleko svetoznámej pamiatky.

Medzinárodné letisko v Cuscu je tretím najväčším v Peru. Mimo prevádzky je od pondelka, keď sa ho pokúsili obsadiť protivládni demonštranti, ktorí v meste taktiež zablokovali viacero dôležitých ciest.

Miestne medzinárodné letisko je totiž od pondelka uzavreté v dôsledku násilných protestov proti zosadeniu peruánskeho prezidenta Pedra Castilla. Zdroj: AFP

Od utorka nepremávajú ani vlaky na časti trate spájajúcej oblasť Machu Picchu s vyše 100 kilometrov vzdialenou regionálnou metropolou Cusco.

Z mestečka Aguas Calientes pod masívom Machu sa preto aktuálne nemôže dostať zhruba 800 turistov pochádzajúcich z rôznych krajín, napríklad z USA, Mexika, Španielska, Izraela či Belgicka. Miestni predstavitelia sa v tejto situácii obrátili na peruánsku vládu, aby poskytla vrtuľníky na evakuáciu zahraničných návštevníkov.

Približne 200 turistov, prevažne z USA a európskych krajín, sa vydalo peši popri železničnej trati spod Machu Picchu do 30 kilometrov vzdialeného mesta Ollantaytambo, odkiaľ by sa mohli dostať vlakom do Cusca.

Machu Picchu Zdroj: Profimedia.sk

Nie je však jasné, kedy dôjde k obnoveniu prevádzky tamojšieho letiska, odkiaľ by zahraniční návštevníci mohli odletieť do Limy a ďalej do svojich domovských krajín.

Peruánske úrady vyhlásili v stredu na celom území krajiny 30-dňový výnimočný stav v súvislosti s vlnou násilných protestov a nepokojov, ktoré si vyžiadali už najmenej 18 mŕtvych a 340 zranených demonštrantov aj policajtov.

V uliciach peruánskych miest protestujú a stavajú barikády rozhorčení stúpenci bývalého prezidenta Pedra Castilla, ktorý bol minulý týždeň odvolaný z funkcie a zatknutý pre podozrenia z korupcie a pokus rozpustiť parlament.

Peruánsky prezident Pedro Castillo. Zdroj: Guadalupe Pardo

Komplex Machu Picchu v peruánskych Andách patrí medzi lokality Svetového dedičstva UNESCO a je hlavnou turistikou atrakciou Peru.