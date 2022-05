Obavy z opičích kiahní rastú, WHO na rovinu: Čaká svet NOVÁ PANDÉMIA? ×

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa domnieva, že nárast prípadov nákazy opičími kiahňami nevyvolá novú pandémiu. Zatiaľ však stále nie je známe, či ochorenie dokážu prenášať aj nakazení ľudia, ktorí nevykazujú žiadne príznaky ochorenia. V pondelok to vyhlásila Rosamund Lewisová z núdzového programu WHO pre kiahne. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.