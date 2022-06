Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu varoval Turecko pred spustením vojenskej ofenzívy v Sýrii, ktorou by ohrozilo bezpečnosť v regióne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Blinken to uviedol v reakcii na vyhlásenie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý v stredu avizoval, že Ankara čoskoro spustí novú ofenzívu v dvoch regiónoch na severe Sýrie na zaistenie bezpečnosti svojich južných hraníc.

"Máme obavy, že akákoľvek nová ofenzíva by podkopala regionálnu stabilitu a nepriateľom by poskytla príležitosti na využitie nestability," povedal Blinken na spoločnej tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Jensom Stoltenbergom.

Americký minister zahraničných vecí vyzval Turecko, aby dodržiavalo súčasné línie prímeria stanovené v roku 2019.

Turecko od roku 2016 uskutočnilo tri veľké vpády do severnej Sýrie, pričom prevzalo kontrolu nad rozsiahlymi oblasťami v sýrskom pohraničí. Zdôvodnilo to potrebou eliminácie hrozby, ktorú pre jeho bezpečnosť predstavujú milície sýrskych Kurdov, ktoré sú známe pod názvom Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG).

Ankara považuje YPG za odnož zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Turecko, USA a EÚ zaradili na zoznam teroristických skupín. YPG zohrali dôležitú úlohu pri porážke džihádistov z tzv. Islamského štátu (IS), proti ktorým bojovali ako spojenci USA.

Blinken ďalej uviedol, že USA so svojimi partnermi v Sýrii pokračujú v boji proti IS a nechcú, aby ich vynaložené úsilie na zatlačenie džihádistov z IS niečo ohrozilo.