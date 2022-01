Hlasovalo za ňu 458 zo 705 poslancov. Predsednícka funkcia, o ktorú sa uchádzali štyria kandidáti, sa uvoľnila po minulotýždňovom úmrtí doterajšieho šéfa EP Davida Sassoliho, informovala televízia Euronews.

Metsolová (43), kandidátka Európskej ľudovej strany (EPP), najväčšej politickej frakcie v europarlamente, bola od Sassoliho náhleho úmrtia z 11. januára dočasnou šéfkou zákonodarného zboru EÚ.

Pre pandemickú situáciu hlasovanie prebehlo na diaľku. Na zvolenie nového predsedu bola potrebná absolútna väčšina platných hlasov odovzdaných v tajnej voľbe, teda 50 percent plus jeden hlas. Svoje hlasy odovzdalo 616 poslancov. V prípade, že by nebolo dosiahnuté takéto kvórum, konalo by sa druhé kolo voľby.

Metsolovej kandidatúru podporili aj ďalšie dve najpočetnejšie skupiny v EP - Progresívna aliancia socialistov a demokratov (S&D) a liberálna frakcia Obnovme Európu (RE) -, takže jej víťazstvo sa už vopred považovalo za takmer isté. Stala sa tak treťou ženou na čele europarlamentu po Francúzkach Simone Veilovej (vo funkcii 1979 - 1982) a Nicole Fontaineovej (1999 - 2002).

Okrem Roberty Metsolovej sa o predsednícky post uchádzali aj švédska europoslankyňa Alice Bahová Kuhnkeová, poľský poslanec Kosma Zlotowski a Sira Regová zo Španielska. Kandidáti na post predsedu môžu byť podľa rokovacieho poriadku EP navrhnutí niektorým z poslaneckých klubov alebo aspoň dvadsatinou všetkých zákonodarcov, čo aktuálne predstavuje 36 poslancov.