Počas karantény bude Trump naďalej pokračovať v plnení svojich povinností. Uviedol to ich lekár Sean Conley, píše agentúra AFP. Biely dom už odložil Trumpov predvolebný míting, ktorý sa mal konať v piatok na letisku v meste Sanford v americkom štáte Floride. Jeho nový piatkový pracovný program uvádza iba telefonát na tému zraniteľní seniori a pandémia COVID-19.

Správu o svojom a manželkinom pozitívnom teste na COVID-19 oznámil Trump v piatok na Twitteri. "Dnes večer (vo štvrtok) sme ja a @FLOTUS (prvá dáma) mali pozitívny test na COVID-19. Okamžite začneme s karanténou a liečbou. SPOLU sa z toho dostaneme!"napísal Trump.

Melania Trumpová na Twitteri uviedla, že "tak ako množstvo ďalších Američanov v tomto roku aj prezident USA a ja sme po pozitívnom teste na COVID-19 v domácej karanténe. Sme v poriadku a zrušila som všetky nadchádzajúce termíny. Dávajte, prosím, na seba pozor a všetci sa z toho spolu dostaneme".

Americký viceprezident Mike Pence zaželal Trumpovcom skoré uzdravenie. Hovorkyňa Bieleho domu Kayleigh McEnanyová na Twitteri napísala, že Spojené štáty sú jednotné a silné. "Váš prezident bude naďalej dávať na prvé miesto ľud,"uviedla. Trump krátko predtým potvrdil, že jeho poradkyňa Hope Hicksová mala pozitívny test na koronavírus SARS-CoV-2. Dodal, že vo štvrtok preto s manželkou tiež absolvovali testy.

Samotný Trump na verejnosti zvyčajne nenosí rúško. Biely dom to odôvodnil tým, že je to "osobné rozhodnutie" prezidenta a on a jeho spolupracovníci sú pravidelne testovaní. Trump sa v nedávnej televíznej debate vysmieval svojmu demokratickému protikandidátovi v prezidentských voľbách Joeovi Bidenovi, že často nosieva rúško — "najväčšie rúško, aké som kedy videl".

Koronavírusom SARS-CoV-2 sa v USA od začiatku pandémie nakazilo už viac ako 7,2 milióna ľudí a vyše 207.000 nákaze podľahlo.