Tímy investigatívnych novinárov z periodík Insider, Bellingcat a Der Spiegel zistili, že operátori spomínanej jednotky navádzali riadené strely počas masívneho ostreľovania ukrajinských miest, ktoré sa začalo 10. októbra.

Ruské ministerstvo obrany vtedy uviedlo, že útočí na vojenskú a energetickú infraštruktúru Ukrajiny, ale rakety zasiahli aj civilné ciele. Kyjev následne informoval o úmrtiach desiatok civilistov. Kremeľ označil tieto raketové údery za reakciu na výbuch na Krymskom moste v čiernomorskom Kerčskom prielive, ktorý podľa ruských úradov zosnovali ukrajinské tajné služby.

Na to, aby novinári odhalili navádzačov rakiet, analyzovali údaje o tisíckach absolventov popredných ruských vojenských inštitútov, špecializujúcich sa na raketovú vedu a vytyčovanie cieľov raketových útokov. Zistili, že tí absolventi, ktorí po ukončení štúdia nastúpili do služby v hlavnom výpočtovom stredisku (GVC) ruských ozbrojených síl, mali totožné bydlisko i miesto výkonu práce. Ide o adresu, na ktorej v Moskve sídli generálny štáb ruskej armády.

Samotné výpočtové stredisko sa v médiách spomína len zriedka; jeho funkcie sú vo vojenských publikáciách opísané ako "poskytovanie IT služieb" a "automatizácia" ozbrojených síl. Investigatívni novinári v rámci svojho vyšetrovania analyzovali metadáta telefonických rozhovorov šéfa GVC generálmajora Roberta Baranova.

Ako ukázala analýza jeho hovorov od 24. februára do konca apríla 2022, vždy pred odpálením riadených striel na Ukrajinu, ktoré sú známe z otvorených zdrojov, mal generál telefonát vždy z rovnakého čísla. Ide o číslo, ktoré patrí plukovníkovi Igorovi Bagňukovi.

Na základe Bagňukových hovorov novinári následne identifikovali celú jednotku pozostávajúcu z 33 vojenských operátorov a IT špecialistov. Väčšinou ide o mladých ľudí so skúsenosťami v IT, vrátane vývoja počítačových hier. Ide o tri tímy, z ktorých každý programuje letové dráhy jedného typu vysoko presných rakiet: riadené strely Kalibr na mori, riadené strely R-500 pre pozemné komplexy Iskander a riadené strely Ch-101 odpaľované počas letu.

Novinári z Insideru ich následne telefonicky kontaktovali: všetci priznali, že zistené telefónne čísla patria im, ale popreli, že pracujú v GVC a majú niečo spoločné s ostreľovaním Ukrajiny. Jeden z absolventov vojenskej akadémie tvrdil, že sa živí ako inštalatér, iný údajne pracuje na farme s ošípanými, ďalší sa označil za vodiča autobusu. Muž v hodnosti majora pre The Insider vyhlásil, že sa ešte len učí programovať v jazyku Python, a jedna zo žien v tíme tvrdila, že prevádzkuje stánok s kvetmi.

Nemenový zdroj však pod podmienkou anonymity poskytol novinárom fotografiu, na ktorej je plukovník Igor Bagňuk a zamestnanci GVC na pozadí budovy ministerstva obrany. Tím Bellingcatu zistil, že táto fotografia bola urobená na dvore budovy na moskovskej ulici Znamenka 19, kde sídli generálny štáb ruských ozbrojených síl.

Investigatívni novinári tvrdia, že ich zistenia potvrdzujú priamu účasť týchto vojenských operátorov na plánovaní, výpočte a odpaľovaní rakiet, ktoré zabíjajú civilistov a ničia energetickú infraštruktúru ukrajinských miest. Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) označuje raketové útoky na civilné ciele na Ukrajine za porovnateľné s vojnovými zločinmi.