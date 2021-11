Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaný zdroj oboznámený s vyšetrovaním.

K tragédii, ktorá si vyžiadala najmenej päť mŕtvych a viac než 40 zranených, došlo v nedeľu okolo 17.00 h miestneho času. Podrobnosti o veku či menách obetí neboli bezprostredne zverejnené.

Polícia uviedla, že vzala do väzby možného podozrivého. Podľa nemenovaných dvoch policajných predstaviteľov má ísť o 39-ročného Darrella Brooksa.

Vyšetrovatelia ho vypočúvali v súvislosti s predchádzajúcim zločinom, ktorý jeden z týchto zdrojov označil za spor za použitia noža. Zároveň však upozornil, že vyšetrovanie je stále v počiatočnom štádiu. Úrady totožnosť páchateľa zatiaľ nezverejnili, neinformovali ani o prípadnom motíve.

TRIGGER WARNING ⚠️ Footage of the attack in downtown #Waukesha during the Christmas parade. A man saves a child from being struck. pic.twitter.com/FD4H3r7KhG

On-line prenos zo sprievodu v meste a zábery nakrútené účastníkmi zachytili červené vozidlo typu SUV, ako prerazilo bariéry a vysokou rýchlosťou smerovalo na cestu, kde sa tradičný pochod konal.

Podľa novín Milwaukee Journal Sentinel sa objavili aj nepotvrdené správy o streľbe. Policajný veliteľ na tlačovej konferencii uviedol, že jeden z príslušníkov polície v snahe zastaviť vozidlo vystrelil zo zbrane.

