Keďže narodeniny princa Georgea sa konajú počas letných prázdnin, je pravdepodobné, že George – spolu s rodičmi a mladšími súrodencami, 8-ročnou princeznou Charlotte a 5-ročným princom Louisom – oslávi svoj veľký deň na rodinnej dovolenke. Nebolo by to prvýkrát – v roku 2019 Kate a William cestovali so svojimi deťmi na súkromný karibský ostrov Mustique. Už tradične pri tejto príležitosti zverejnila Kate aj nový portrét malého oslávenca.

Britský kráľ Karol III. si pri príležitosti svojej nedávnej korunovácie nechal vyhotoviť nový portrét, na ktorom je zachytený so svojimi dvoma dedičmi. Zdroj: Instagram/ @theroyalfamily

George si však priazeň ľudí nezískal len svojím roztomilým vzhľadom, ale predovšetkým svojím vystupovaním na verejnosti. Napriek svojmu veku sa za každých okolností snaží dodržať protokol a navyše je vždy oporou pre svojich mladších súrodencov. Navyše je tretím najbohatším dieťaťom sveta. Jeho čistá hodnota je odhadovaná na tri miliardy dolárov, čo uznajme, je na 10-ročného chlapca viac ako slušný majetok.

Kráľovná Alžbeta, kráľ George, kráľ Karol aj princ William si plnili svoju povinnosť službou v armáde. Princ George však vraj k ozbrojeným silám nenastúpi. Zdroj: Central Press

A hoci sa budúci kráľ môže zdať trochu plachý v porovnaní so sebavedomou sestrou princeznou Charlotte a s bezstarostným bratom princom Louisom, blízky priateľ rodiny uviedol, že „je to poriadny chlapec“. A ako sa zdá, malý oslávenec si dokonca nenechá ani diktovať svoju budúcnosť a o svojom živote ma jasnú predstavu.

Najnovšie správy totiž naznačujú, že princ obíde obvyklú cestu britských kráľov. Georgeov otec, strýko, starý otec, prababička a pradedo slúžili v armáde. Ako sa však zdá, George bude prvým následníkom trónu, ktorý túto storočnú tradíciu poruší. K ozbrojeným silám vraj nenastúpi. Tieto správy vyvolali v britskom parlamente menší škandál a paniku, keďže britský kráľ je zároveň veliteľom ozbrojených síl. Akou cestou sa však dnes 10-ročný následník trónu vyberie, ukážu až nasledujúce roky.

