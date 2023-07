NOVÉ informácie o VZBURE vagnerovcov: Putin sa mal STRETNÚŤ s Prigožinom, AHA, čo riešili! ×

Ruský prezident Vladimir Putin sa stretol so zakladateľom ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenijom Prigožinom niekoľko dní po tom, čo Prigožin podnikol so svojimi bojovníkmi ozbrojenú vzburu proti ruskému vojenskému vedeniu. V pondelok to potvrdil Kremeľ, informuje TASR podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.