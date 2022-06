Nová vlna covidu vo Francúzsku: Nosiť rúška je občianska povinnosť, hovorí ministerka ×

Francúzi by mali opäť začať nosiť rúška na preplnených miestach, a to najmä v prostriedkoch verejnej dopravy. Požiadala ich o to v pondelok francúzska ministerka zdravotníctva Brigitte Bourguignonová.