Na porovnanie, výsledky štúdie v opatrovateľských a zdravotníckych zariadeniach hovoria o násobne vyššej miere nákazy u ich pracovníkov. Kým v školách bolo nakazených približne 12 až 15 percent zamestnancov, u opatrovateľov a zdravotníkov to bolo dvoj- až trojnásobne viac. Výskum uskutočnili britský Úrad pre verejné zdravie, Univerzita verejného zdravia a tropickej medicíny v Londýne a Štatistický úrad. Okrem aktuálneho výskytu choroby pri ňom skúmali aj mieru prekonania infekcie.

"Zistenia nepriamo naznačujú, že v prostredí škôl výrazne nedochádza k šíreniu medzi ľuďmi s asymptomatickým priebehom choroby," uviedol hlavný výskumník Shamez Ladhani. Zároveň však varoval pred generalizovaním týchto zistení, keďže štúdia trvala len krátko a na pomerne malej vzorke ľudí. "Jeden z najpravdepodobnejších dôvodov, prečo sme na školách nespozorovali veľké šírenie nákazy, je existencia preventívnych opatrení, ktorými sa darí šíreniu predchádzať," dodal.

Pri štúdii testovali zamestnancov a študentov škôl prvého a druhého stupňa od 3. do 19. novembra a od 2. do 10. decembra minulého roka. Do prvého kola sa pridalo 105 škôl, v druhom sa ich zapojilo 121. Na štúdii sa zúčastnilo 40 percent všetkých zamestnancov a 15 percent oprávnených žiakov.

Podľa výsledkov štúdie malo v novembri pozitívny test na protilátky približne 12 percent učiteľov. V decembri bolo učiteľov s prítomnými protilátkami okolo 15 percent, uviedla stanica BBC. U žiakov bola miera infekcia rozšírenejšia viac na druhom stupni ako na prvom.