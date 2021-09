Tínedžeri sú vystavení väčšiemu riziku zápalu srdcového svalu ako vedľajšieho účinku proticovidovej vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech než zdravotných následkov samotnej nákazy koronavírusom. Tvrdí to štúdia amerických vedcov, o ktorej píše britský denník The Guardian.

Štúdia Kalifornskej univerzity ukázala, že zdraví chlapci vo veku 12 až 15 rokov mali štyri až šesť ráz väčšiu šancu dostať zápal srdcového svalu (myokarditídu) súvisiaci s vakcínou než skončiť v nemocnici s covidom.

Zdroj: profimedia, tasr

Väčšina detí, u ktorých sa vyskytli zriedkavé vedľajšie účinky, ich mali v priebehu niekoľkých dní od podania druhej dávky vakcíny od Pfizeru, i keď podobné vedľajšie účinky mala aj očkovacia látka od Moderny. Stav približne 86 percent chlapcov s vedľajšími účinkami si vyžadoval nejakú formu nemocničnej starostlivosti.

Profesor detskej imunológie a infektológie z Univerzity v Southamptone Saul Faust, ktorý sa na výskume nezúčastnil, povedal Guardianu, že výsledky štúdie podporujú opatrný prístup Britského výboru pre vakcíny a imunizáciu. Výbor neodporučil očkovanie zdravých detí vo veku od 12 do 15 rokov, avšak konečné slovo budú mať hygienici, ktorí majú rozhodnúť do konca tohto týždňa. Vakcínu môžu v Británii podávať deťom vo veku 12 až 15 rokov, ktoré by mohli byť ohrozené covidom, a tiež deťom žijúcim v spoločnej domácnosti s ohrozenou osobou.

Vedci z Kalifornskej univerzity skúmali počas prvého polroka 2021 vedľajšie účinky proticovidových vakcín u amerických detí vo veku 12 až 17 rokov. Zápal srdcového svalu sa vyskytol v priemere 162 ráz na milión zaočkovaných zdravých detí vo veku 12 až 15 rokov a 94 ráz u 16- a 17-ročných chlapcov. Z dievčat bol výskyt myokarditídy nižší: 13,4, respektíve 13 prípadov na milión.

Zdroj: Profimedia

Britský denník pripomenul, že niektoré údaje o vedľajších účinkoch očkovania sa evidujú inak v USA v porovnaní s Britániou, kde sú aj väčšie odstupy medzi jednotlivými dávkami. Britské úrady uvádzajú iba šesť prípadov myokarditídy na milión zaočkovaných vakcínou od Pfizer/BioNTech.

Nedávny výskum pod gesciou Anglického úradu verejného zdravotníctva zistil, že 14 percent detí nakazených koronavírusom malo niektoré príznaky ochorenia ešte aj po 15 týždňoch. Štúdia však nezistila rozdiel v pocitoch únavy medzi deťmi, ktoré prekonali covid, a neinfikovanými deťmi. Podľa Guardianu z toho vyplýva, že deti nemajú tie najnepríjemnejšie príznaky dlhodobého covidu.

"Veľká väčšina prípadov myokarditídy sa vyskytla po druhej dávke vakcíny, takže podanie iba jednej dávky by mohlo chrániť deti a zároveň znížiť riziko vedľajších účinkov," píše The Guardian.

Denník v súvislosti s výsledkami štúdie oslovil aj britský regulačný orgán pre lieky MHRA. "Prišli sme k záveru, že vakcíny proti COVID-19 od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna môžu mať istú spojitosť s malým nárastom týchto veľmi zriedkavých prípadov. Tieto prípady mali tendenciu mierneho priebehu a veľká väčšina pacientov sa zotavila s pomocou jednoduchej terapie a odpočinku," uvádza MHRA.