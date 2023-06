Súčasnosť nemá núdzu o všemožné konšpiračné teórie. S rozmachom internetu a neskorších sociálnych sietí sa rozmohli i rôznorodé predstavy o sprisahaniach, skrytých dejinách či iných, neznámych skutočnostiach.

Nemalo by to nikoho prekvapovať. Ľudí odjakživa priťahovali tajomstvá a sprisahania, skutočné či fiktívne. Terajšie takmer okamžité zdieľanie informácií na internete dokázalo vytvoriť z kedysi okrajových, ba i úplne absurdných predstáv (akou je napr. teória plochej Zeme), novodobé myšlienkové smery.

Takzvaná Nová chronológia však vznikla ešte pred všeobecným nástupom svetovej siete. Počiatky má v Rusku v 80. rokoch minulého storočia s koreňmi vedúcimi do ešte hlbšej minulosti. V súvislosti s dianím posledných rokov, ako aj vojnou na Ukrajine, je dobré sa bližšie pozrieť na túto konšpiračnú teóriu, ktorá sa má v Rusku tešiť značnej obľúbenosti.

Po Newtonovi prichádza Fomenko

Čo je teda Nová chronológia? Neodpovedá sa na to ľahko, predovšetkým pre ohromné množstvo napísaného materiálu, ako aj jeho relatívnu nedostupnosť mimo ruských zdrojov. Necháme preto prv hovoriť samotného autora:

„Spoznajte ako a prečo boli staroveké civilizácie (Egypt, Grécko, Rím) dômyselne vynájdené počas renesancie. Objavte, že Starý zákon je skryté zobrazenie stredovekých udalostí a napísaný bol stovky rokov po Novom zákone. Prijmite fakt, že križiaci boli súčasníkmi Ježiša a krížové výpravy boli priamou pomstou za jeho ukrižovanie. Čo ak sa Ježiš narodil v roku 1053 n.l. a bol ukrižovaný v roku 1086 n.l. Znie to neuveriteľne? Ani nie, pokiaľ ste čítali knihu História: výmysel, alebo veda? od Anatolija Fomenka, popredného matematika súčasnosti. Fomenko pokračuje v stopách Isaaca Newtona v odhaľovaní jasných dôkazov falšovania dejín stredovekými duchovnými a renesančnými humanistami...“

Anatolij Fomenko. Zdroj: reprofoto/YouTube

Tak začína úvod anglického vydania Fomenkového diela. Ako už daný odstavec napovedá, Nová chronológia si dáva za cieľ prepísať veľkú časť svetových dejín. Táto naoko snaha o nové usporiadanie historických udalostí však skrýva hlbší zámer. Je ním zdôvodnenie jestvovania akejsi obrej ríše, takzvanej Ruskej hordy, ktorá mala vládnuť celému svetu.

A sme doma?

Anatolij Fomenko (nar. v roku 1945), v spolupráci s ďalšími matematikmi (ďalej už len Fomenko), staval základy svojej teórie na názoroch Nikolaja Morozova (1854-1946). Morozov začiatkom 20. storočia po štúdiu prastarých astronomických diel prišiel k presvedčeniu, že väčšina ľudských dejín je sfalšovaná.

Stopy vedú podľa niektorých názorov ešte hlbšie do minulosti, k Francúzovi Jeanovi Hardouinovi (1646-1729). Ten tvrdil, že väčšina starovekých diel i pamiatok je podvrh. Oba tieto smery sa stretávajú v Novej chronológií, kde sú následne rozšírené a prepojené takpovediac „do dokonalosti“.

Fomenko a spol. tvoria Novú chronológiu na dvoch hlavných metódach. Prvou je porovnávanie zoznamov vládcov a vodcov rôznych krajín. Potenciálne podobnosti pri dĺžkach vlády následne považujú za dôkaz, že ide o tie isté osoby pod inými menami.

Napríklad, biblických kráľov Izraela prirovnáva k rímskym cisárom 4. až 5. storočia, zatiaľ čo anglických kráľov považujú za „varianty“ východorímskych vladárov. Táto metóda nadchne máloktorého vedca, predovšetkým i preto, že autor si musí značne pomáhať prehadzovaním poradia kráľov, alebo opatrným vyberaním období panovania, aby sa zoznamy čo najviac zhodovali.

(Ne)vedecké spôsoby

Druhou črtou je po vzore Morozova hviezdoveda. Fomenko sa snaží dokázať, že dielo gréckeho astronóma Klaudia Ptolemaia Matematická sústava (známe aj ako Almagest) z druhého storočia po Kr. v skutočnosti zobrazuje hviezdne polohy z omnoho neskoršej doby, zhruba zo 7. až 13. storočia.

Podobne sú spracované aj takzvané Egyptské horoskopy, ktoré pochádzajú asi z 1. storočia pred Kr. Naopak, čínske či babylonské skúmania hviezd sú považované za „nepresné“ (možno preto, že nepotvrdzujú Fomenkové predstavy). Tieto dva hlavné „dôkazy“ vedú k následnému, pre naše potreby zjednodušenému, rozuzleniu:

V minulosti existovali štyri zdroje svetových dejín, označované ako kronika A, B, C a D. Pôvodná je len kniha A, pričom zvyšné sú jej zdvojenia. Počas storočí prepisovania a množenia kroník vznikali medzi nimi stále väčšie a väčšie rozdiely, ktoré napokon viedli k presvedčeniu, že ide o štyri rozdielne diela. Neskorší pisári ich preto spojili dohromady, čím vytvorili súčasnú historickú chronológiu a akýsi kolobeh skutkov a postáv, ktoré sú v skutočnosti jedno a to isté.

Kto nebol Rus?

Ako už bolo spomenuté, „naprávanie“ časovej osy dejín je podľa všetkého len druhotným zámerom Novej chronológie. Tým hlavným je vytvorenie historického priestoru pre jestvovanie obrej slovansko-turkickej ríše, ktorú nazýva Ruská horda.

Džingischán, či takzvaný Georgij Danilovič. Zdroj: Twitter/Inkeri88

Čo to znamená? Mongolské rozvrátenie Kyjevskej Rusi sa nikdy nestalo. Sám Džingischán bol totiž Rus, ktorý založil spomenutú Ruskú hordu. Na čele (ruských) národov ako Mongoli, Skýti, Huni, Etruskovia, kozáci či Ukrajinci následne rozšíril svoju ríšu do všetkých kútov sveta.

„Ríša sa rozprestierala prakticky po celej Eurázii, veľkej časti Afriky, vrátane jej južnej časti, afrického Egypta a údolia Nílu,“ opisuje Fomenko. Hrobky egyptských kráľov považuje za hrobky ruských cárskych-chánov svojej hordy.

Ruská horda sa nakoniec rozpadla (predtým ešte stihla dobyť aj Nový svet), pričom z jej južnej časti vznikla Osmanská ríša. Z kresťanstva akoby mimochodom oddelia odnože ako islam, židovstvo a budhizmus, zatiaľ čo ruskí mnísi vymyslia pušný prach, prvé delá či latinskú abecedu. Je toho naozaj mnoho. Nie nadarmo sa Fomenkove dielo rozsahovo (a nielen skrz to) prirovnáva k práci J.R.R. Tolkiena.

Neprekvapivo, Fomenkové teórie si nezískali na svoju stranu takmer žiadnych predstaviteľov akademickej obce. Nová chronológia by zrejme nezískala širší záujem, nebyť nečakanej podpory od svetového šachistu Garyho Kasparova.

Dokážte mi, že sa mýlim. Ale nie takto

Ten vyjadril súhlas s časťou predstáv Novej chronológie, čím ju pomohol spopularizovať. Až to takej miery, že na ňu musela reagovať aj ruská akademická obec. Napriek všeobecnej kritike od ruských i zahraničných učencov, či tvrdému odmietnutiu v roku 1999 na katedre dejín Moskovskej štátnej univerzity, Fomenkovi kritika veľmi neuškodila.

Ako by aj, keď odhliadnuc od celkovej absurdnosti Novej chronológie, či nanajvýš pseudovedeckých metód jej autorov, sa Fomenko preventívne obrnil voči logickým protiargumentom. Teda, pred možnosťami skúmania a datovania prameňov a artefaktov.

„Archeologické, dendrochronologické, paleografické a uhlíkové metódy určovania veku prastarých prameňov a nálezov sú nepresné i protichodné, čiže neexistuje jediný pevný dôkaz o pozostatkoch, ktoré môžu byť spoľahlivo datované do obdobia pred 11. storočím,“ píše vo svojej knihe.

Podobne v roku 2004 hájil Fomenka i jeho anglický vydavateľ. Ten vyhlásil, že zaplatí 10-tisíc dolárov (zhruba 9 148 eur) tomu, kto preukáže existenciu ľudských artefaktov spred roku 1000 n.l. Háčik? Záujemcovia nemohli využiť žiadnu vedeckú metódu, ktorá sa na tieto zámery bežne používa. Šach mat.

Nový pohľad v múzeu

Nová chronológia sa má v Rusku tešiť relatívnej obľúbenosti. Historik Charles Halperin ešte v roku 2011 uviedol, že podľa jedného prieskumu malo až 30% opýtaných Rusov kladný náhľad na Fomenkove dielo. Inde sa píše, že Fomenko v Rusku predal viac ako milión výtlačkov svojej knihy.

O vytvorení latinskej abecedy ruským biskupom. Zdroj: Twitter/Inkeri88

Fakt, že nejde o úplne okrajovú konšpiračnú teóriu dotvára aj skutočnosť, že v meste Jaroslavľ v roku 2019 otvorili Multimediálne múzeum nového pohľadu na dejiny. Návštevníci sa tu môžu interaktívnou formou oboznámiť so „skutočnými dejinami sveta“, ako ich vidí Fomenko a jeho spolupracovníci. Dozvieme sa napríklad nasledovné:

„Koncom 15. storočia sa ruské vojsko - horda - preplavilo cez Beringov prieliv a kolonizovalo prv severnú a potom južnú Ameriku. V rovnakom čase pristáli rusko-osmanské loďstvá na východnom pobreží Južnej Ameriky, kde založili vyspelé civilizácie Mayov, Inkov a Aztékov. V dejinách je táto udalosť známa ako objavenie Ameriky Krištofom Kolumbom, ktorý bol rusko-osmanský admirál. Podľa ruských kroník sa Kolumbus narodil vo Valašsku (v dnešnom Moldavsku).“

Dieťa menom ufoslovanstvo

Nová chronológia, ako v zásade čisto ruská ideologicko-nacionalistická konšpiračná teória, nemá sama o sebe veľký dosah na Slovensku. Venuje sa jej tu zrejme len pár jedincov alebo malých skupín, ktoré do nej zakomponovali už aj mimozemšťanov, kozmických parazitov či voľnú energiu.

Fomenkovo dielo je však zdrojom či doplnkom ďalších konšpiračných odnoží. Medzi najznámejšie patrí predovšetkým predstava o Veľkej Tartarii či Slovansko-árijských védach, ktoré sa aspoň čiastočne odlúčili od pôvodne ruských nacionalistických koreňov a našli úrodnú pôdu (nielen) na Slovensku.

Rôznorodé teórie či predstavy vychádzajúce z daných myšlienkových smerov sa u nás dajú nájsť ďaleko častejšie. Posmešne sa zvyknú označovať aj ako ufoslovanstvo, keďže zvyknú obsahovať i vesmírne lode či mimozemské civilizácie.

V konečnom dôsledku tvoria podobné podhubie na pseudohistóriu ako Nová chronológia. Podobný je aj ich cieľ: premeniť národné neúspechy a tragédie (rozpad Kyjevskej Rusi a mongolská nadvláda u Rusov, rozpad Veľkej Moravy a vpád Uhrov u Slovákov) na úspechy a pozdvihnúť vlastný národ nad tie ostatné. Pritom však ohýbajú vedu i zdravý rozum do takej miery, že to nemá so skutočným bádaním či národniarstvom nič spoločné.