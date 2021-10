Kontrolóri v moskovskom metre a verejnej doprave pokutujú cestujúcich, ktorí nemajú rúško vôbec alebo ním nemajú prekrytý nos i ústa. Agentúre RIA Novosti to potvrdil Vladislav Sultanov, vedúci štátnej inštitúcie Organizátor prepravy.

"Rúško chráni len pri správnom nosení: ak úplne zakrýva nos a ústa," uviedol Sultanov. Dodal, že takmer všetci cestujúci prichádzajú do stanice metra so správne nasadeným rúškom. Mnohí však, keď prejdú cez turniket alebo nastúpia do vozňa, si rúško stiahnu na bradu alebo si ho dajú dolu úplne. V takom prípade musí zasiahnuť kontrolór, spresnil Sultanov.

Informoval, že v moskovskej MHD a metre na dodržiavanie nariadenie o povinnom nosení rúšok dohliada takmer 400 kontrolórov, ktorí od začiatku októbra zaznamenali viac ako 20.000 prípadov nedodržiavania tohto režimu.

Sultanov dodal, že v dohľadnom čase sa počet kontrolórov v metre zvýši o 50 percent. V Moskve je nosenie rúšok povinné vo verejnej doprave a na verejných miestach. Do leta tohto roku bolo povinné aj nosenie rukavíc.

Za nerešpektovania nariadenia o povinnom prekrytí nosa a úst rúškom alebo šatkou v obchodoch sa platí pokuta 4000 rubľov (48 eur), v hromadnej doprave sa tento delikt trestá pokutou 5000 rubľov (60 eur).

V Moskve od polovice septembra badať nárast počtu nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 - v pondelok 18. októbra úrady hlásili, že pozitívny výsledok testu na koronavírus malo ďalších 6823 ľudí.

Vzhľadom na tento vývoj začali v moskovských nákupných centrách robiť bezplatné expresné testy na koronavírus. Podobné testovanie sa začalo v niektorých moskovských školách, čo však spôsobilo nespokojnosť časti rodičov. Úrady tiež oznámili, že zaočkovaní môžu v rozbiehajúcej sa lotérii hrať o niektorý z desiatich bytov vyčlenených na tento účel.