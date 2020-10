Nobelovu cenu za mier za rok 2020 získala humanitárna medzinárodná organizácia Svetový potravinový program (WFP). Oznámil to v piatok v Osle nórsky Nobelov výbor.

Nobelov výbor organizáciu ocenil "za jej úsilie v boji proti hladu a potravinovej neistote na celom svete", informuje agentúra AP. Výbor ďalej uviedol, že následkom pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 trpí hladom čoraz viac ľudí na celom svete, a vyzval vlády na celom svete, aby pre WFP a ďalšie humanitárne organizácie zabezpečili potrebnú finančnú podporu. Výbor tiež pripomenul, že vyhladovanie obyvateľstva je často používané ako nástroj vojny a ocenil, že WFP proti tomu bojuje.

WFP, založená v roku 1961, je súčasťou OSN a najväčšou humanitárnou organizáciou na svete, ktorá sa zaoberá hladom a potravinovou neistotou. Celkovo bolo tento rok nominovaných 211 osobností a 107 organizácií. Nórsky Nobelov výbor nominácie nezverejňuje, avšak mnohé z nich prezradia samotní navrhovatelia. Medzi nominovanými boli i americký prezident Donald Trump, či švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová.

Na Nobelovu cenu za mier bol nominovaný aj americký prezident Donald Trump. Zdroj: Evan Vucci

Nobelovu cenu mieru v roku 2019 získal etiópsky premiér Abiy Ahmed, a to "za jeho snahu dosiahnuť mier a medzinárodnú spoluprácu, a predovšetkým za jeho rozhodujúcu iniciatívu pri riešení pohraničného konfliktu so susednou Eritreou". Predvlaňajšiu Nobelovu cenu mieru si rozdelili konžský gynekológ Denis Mukwege a iracká jezídka Nádja Murádová. V roku 2017 toto prestížne ocenenie získala Medzinárodná kampaň za zákaz jadrových zbraní (ICAN) so sídlom v Ženeve.

V priebehu tohto týždňa vyhlásili mená laureátov Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu, fyziku, chémiu a literatúru. V pondelok 12. októbra oznámia nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu. Tohtoroční laureáti si ceny v Štokholme na tradičnom slávnostnom odovzdávaní 10. decembra osobne neprevezmú. Dostanú ich vo svojich domovských krajinách prostredníctvom ambasád alebo príslušných univerzít.

Nobelova nadácia, ktorá odovzdávanie Nobelových cien organizuje, v septembri oznámila, že tradičná slávnostná ceremónia udeľovania cien sa tento rok z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 neuskutoční. Podujatie v štokholmskej koncertnej sále nahradí televízny prenos z radnice švédskej metropoly.

Na základe poslednej vôle a z finančných prostriedkov významného švédskeho priemyselníka a vynálezcu dynamitu Alfreda Nobela (1833-96) je od roku 1901 každoročne udeľovaná prestížna Nobelova cena za významný objav, čin alebo dielo. Táto pocta umelcom vedcom, ekonómom a mierotvorcom je všeobecne považovaná za najhodnotnejšie ocenenie na svete.