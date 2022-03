Vesmírni bádatelia starostlivo sledujú planétku Apophis, odkedy bola objavená v roku 2004. Patrí totiž do kategórie potenciálne nebezpečných asteroidov. Podľa prvých odhadov existovala dvojpercentná pravdepodobnosť, že toto 450-metrové teleso zasiahne Zem. Následne analýzy však túto možnosť úplne vylúčili.

Apophis by mal podľa najnovších meraní minúť Zem 13. apríla 2029 o približne 38.000 kilometrov, čo je desaťkrát bližšie, ako je vzdialenosť Mesiaca od Zeme. Hlavný autor štúdie zverenej v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Gabriel Borderes-Motta však upozorňuje, že priama zrážka nie je jediná možná hrozba, ktorú Apophis predstavuje.

Gravitačné pôsobenie medzi Zemou a Apophisom môže zmeniť jeho tvar, rozbiť ho na kusy či uvoľniť z neho menšie objekty, ktoré okolo neho môžu obiehať. Môže dôjsť aj k zmene dráhy jeho letu. "Naša štúdia sa zameriava na posledné dve možnosti: čo sa stane s prípadnými kameňmi na povrchu asteroidu a s obežnou dráhou telesa," uviedol Borderes-Motta, ktorý pôsobí na Univerzite v Sao Paule v Brazílii.

Vedecký tím analyzoval najmä fyzikálne vlastnosti asteroidu: jeho tvar a charakteristiky jeho gravitačného poľa. Zároveň však vzal do úvahy aj faktory, ktoré môžu ovplyvniť jeho dráhu a uhol sklonu, ako napríklad tlak slnečného žiarenia.

Zo simulácií vyplynulo, že čím nižšia je hustota častíc v asteroide a čím vyšší je tlak slnečného žiarenia, tým menej častíc zostáva neporušených. Inými slovami: v prípade, že by Apophis mal nízku hustotu, počas priblíženia k Zemi by sa z jeho povrchu uvoľnilo približne 90 percent všetkých voľných kameňov. Prelet asteroidu navyše môže mierne ovplyvniť príliv a odliv na Zemi.

Tím dúfa, že priblíženie asteroidu k Zemi v roku 2029 bude príležitosťou na zdokonalenie 3D modelu používaného na vykonávanie vesmírnych simulácií. To by ľudstvu umožnilo lepšie sa pripraviť na prípad, že by sa do blízkosti Zeme dostali ďalšie a ešte nebezpečnejšie planétky.