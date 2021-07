Turnerová-Smithová mala na premiére svojho najnovšieho filmu After Yang vo štvrtok šperky zo zlata a diamantov talianskeho módneho domu Gucci. V nasledujúci deň ráno sa niekto vlámal do jej hotelovej izby, keď bola spolu so svojou dcérou na raňajkách.

Miestna polícia pre AFP v pondelok uviedla, že vyšetruje krádež šperkov. Polícia známky násilného vniknutia do hotelovej izby herečky nenašla. Nie je však jasné, či herečke odcudzili šperky značky Gucci, ktoré si zapožičala na premiéru, alebo jej vlastné. Podľa časopisu Variety Turnerovej-Smithovej odcudzili svadobný prsteň jej matky. Ukradnuté šperky mali podľa polície hodnotu menej než niekoľko desiatok tisíc eur.

Jodie Turnerová-Smithová sa tento rok na festivale v Cannes zúčastnila prvýkrát. Počas rozhovoru, ktorý poskytla v nedeľu, sa o krádeži nezmienila. O niekoľko hodín neskôr však na sociálnu sieť Twitter napísala, že si "nemyslela, že vo svoj posledný deň v Cannes strávi 2,5 hodiny na policajnej stanici".

Cannes je notoricky známe krádežami šperkov. V roku 2013 odcudzili klenoty v hodnote vyše 100 miliónov eur členovia gangu tzv. Ružoví panteri – išlo o najväčšou lúpežou šperkov vo Francúzsku. V tom istom roku v čase festivalu ukradli aj náhrdelník značky Chopard v hodnote 1,6 milióna eur. V roku 2015 boli zase z obchodu známej značky šperkov Cartier ukradnuté šperky v hodnote 17,5 milióna eur, a to len pár dní pred začiatkom známeho filmového festivalu.