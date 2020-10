Zakričal „Allahu Akbar“ a pustil sa do besnenia. Útočník jednej obeti podrezal hrdlo a ďalšej oddelil nožom hlavu od tela. Prvou obeťou bola približne 60-ročná žena, ktorá sa prišla do kostola pred omšou pomodliť. Druhou obeťou je 55-ročný muž. Tretej obeti, 44-ročnej matke troch detí sa podarilo s vážnymi zraneniam utiecť do neďalekého pohostinstva, svojim zraneniam však podľahla. Na miesto tragédie prišli okamžite všetky záchranné zložky. Muži zákona vtrhli do katedrály a spustili streľbu. Polícia v spojitosti s útokom v Nice zadržala 47-ročného muža.

Po besnení muža zostala v kostole hotová spúšť. Na zemi bolo vidieť množstvo krvi a porozhadzované stoličky, na ktorých sedeli veriaci. „Pre obavy z ďalšieho útoku sme zatvorili všetky školy, škôlky, kostoly a verejné miesta,“ napísal vo štvrtok na Twitter starosta francúzskeho mesta Christian Estrosi.

Kto je 21-ročný terorista?

Brahim Aoussaoui je tuniský migrant, ktorý prišiel do Európy cez taliansky ostrov Lampedusa 20. septembra, kde ho úrady umiestnili do karantény a neskôr prepustili s tým, že musí opustiť talianske územie. Do Paríža pricestoval 9. októbra. Čo však robil odvtedy, nevedno. Ďalšou možnosťou je, že sa pripravoval na svoj beštiálny útok.

Terorista Brahim Aoussaoui (21)

V osudný deň, 29. októbra, pricestoval do francúzskeho mesta Nice vlakom s jedným cieľom - zabíjať. Vyzbrojený 30 centimetrovým nožom vtrhol o 8:30 hod. tesne pred bohoslužbou do Baziliky Matky Božej v juhofrancúzskom meste Nice, a začal zabíjať. Mal pri sebe korán, dva telefóny a tri nože. To, čo sa dialo v bazilike a presné detaily prípadu opísal pre médiá šéf francúzskej protiteroristickej prokuratúry Jean-Francois Ricard.

