Z vraždy a znásilnenia desaťročnej Lily Petersovej bol obvinený len o štyri roky starší chlapec. Po tom, ako sa dievčatko v nedeľu nevrátilo z návštevy svojej tety domov, bolo vyhlásené pátranie. Bohužiaľ, polícia pre rodičov Lily nemala nakoniec dobré správy.

Zdroj: Profimedia

Jej bicykel našli opustený neďaleko domu jej tety v blízkosti chodníka na parkovisku pri pivovare Leinenkugel. Drony a pátracie tímy K9 prehľadávali oblasť po zotmení v nedeľu večer a Petersovej telo bolo objavené následne v pondelok ráno okolo 9.15. Jej telo našli v zalesnenej oblasti pri Duncan Creek Trail, informoval britský denník The Sun.

Krátko nato našla polícia aj páchateľa ohavného činu. Bol ním len 14-ročný chlapec s iniciálmi CPB. Pred súd sa prvý raz postavil v stredu prostredníctvom videohovoru. Bol obvinený z troch bodov obžaloby, vrátane úmyselného zabitia prvého stupňa, sexuálneho útoku prvého stupňa a sexuálneho útoku prvého stupňa na dieťa mladšie ako 13 rokov s následkom ťažkej ujmy na zdraví , informoval spravodajský portál The Mirror.

Zdroj: Profimedia

Podľa prokurátora Wadea Newella mladík najskôr dievča zvalil na zem, niekoľkokrát ju udrel palicou cez hlavu a potom ju uškrtil. K znásilneniu malo dôjsť až po tom, čo dievča nedýchalo. „Chlapec mal v pláne znásilniť a zabiť obeť od samého začiatku,“ uviedol prokurátor pred súdom. Prokuratúra nakoniec súhlasila s kauciou jeden milión dolárov pod podmienkou, že sa obvinený mladík nebude stýkať so žiadnymi mladistvými a nebude vlastniť nebezpečné zbrane. Tejto žiadosti sudca vyhovel. Ďalej sa nesmie vidieť so svojimi súrodencami, pokiaľ o to sami nepožiadajú.