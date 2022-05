Podarilo sa odvrátiť návrh Európskej komisie, ktorý by Maďarsku zakázal používať ruskú ropu. Uviedol to v noci na utorok po rokovaní v rámci prvého dňa mimoriadneho dvojdňového samitu Európskej únie v Bruseli predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na svojom účte na Facebooku. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Predstavitelia členských krajín eurobloku uzavreli na samite kompromisnú dohodu, ktorá zakazuje dovoz ruskej ropy dodávanej tankermi, nie však ropovodom.

https://fb.watch/dlEVV2oo7l/

"Podarilo sa nám odvrátiť návrh Komisie, ktorá by zakázala používať v Maďarsku ruskú ropu. Aj bez toho máme dosť problémov – ceny energií stúpajú, inflácia je vysoká a pre sankcie je celá Európa na okraji svetovej ekonomickej krízy. Za takýchto okolností by bolo pre nás neznesiteľné prevádzkovať ekonomiku s drahšou ropou; bola by to akási ekonomická atómová bomba. Tomu sa nám podarilo zabrániť. Dosiahnutá dohoda hovorí o tom, že ekonomiky krajín, ktoré dostávajú ropu ropovodom, môžu aj naďalej fungovať ako doposiaľ," spresnil Orbán.

Maďarský ministerský predseda pred samitom hrozil vetovaním predmetnej dohody s odôvodnením, že zastavenie dodávok ruskej ropy by zničilo ekonomiku jeho krajiny. Maďarsko ako vnútrozemský štát dostáva približne 65 percent svojich potrieb ropy cez ruský ropovod Družba.

Zelenský zvyšuje nátlak na Európu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok neskoro večer vo videopríhovore k Ukrajincom povedal, že dohoda na nových sankciách proti Rusku trvala v Európe príliš dlho. Poukázal na to, že posledný balík sankcií Európskej únie bol zavedený takmer pred dvoma mesiacmi. V utorok ráno o tom informoval portál britskej televízie Sky News.

Zdroj: AP

V príhovore ukrajinským občanom Zelenskyj uviedol, že je vďačný predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi za "snahu nájsť potrebné kompromisy", aby tieto opatrenia mohli byť prijaté.

"Rusi musia zaplatiť za svoju agresiu oveľa vyššiu cenu," povedal ukrajinský prezident.

"Kľúčovým bodom je, samozrejme, ropa. Som presvedčený, že Európa sa v každom prípade musí vzdať ruskej ropy a ropných produktov. Pretože ide o nezávislosť samotných Európanov od ruských energetických zbraní. A čím skôr sa to stane, čím úplnejšie bude odpojenie od ruskej ropy, tým väčší osoh bude mať nakoniec Európa," vyhlásil Zelenskyj.

Poľský premiér označil embargo na ruskú ropu za triumf solidarity a jednoty

Poľský premiér Mateusz Morawiecki označil embargo Európskej únie na ruskú ropu za víťazstvo solidarity a jednoty v Európskej rade a v Európskej únii. V utorok ráno o tom informovala poľská tlačová agentúra PAP.

KK22 Brusel - Poľský premiér Mateusz Morawiecki prichádza na dvojdňový mimoriadny summit prezidentov a premiérov krajín Európskej únie o vojne na Ukrajine a energetickej situácii v EÚ 30. mája 2022 v Bruseli. Zdroj: Geert Vanden Wijngaert

Predseda Európskej rady Charles Michel v pondelok neskoro večer po prvom dni mimoriadneho summitu lídrov EÚ v Bruseli oznámil, že vrcholní predstavitelia Únie dosiahli dohodu o embargu na dovoz ruskej ropy.

Morawiecki po rokovaniach povedal: "Podarilo sa nám dostať zo slepej uličky. Po niekoľkých hodinách diskusie sme stanovili, že šiesty balík sankcií proti Ruskej federácii bude zahŕňať aj sankcie proti rope. To je veľmi dôležité, lebo ropa je dnes jedným z hlavných zdrojov príjmov, ktoré Kremeľ potom využíva na vojnu na Ukrajine." A dodal: "Bez vyriešenia tejto záležitosti by bolo ťažké rozprávať o účinnom boji proti vojnovej mašinérii (ruského prezidenta Vladimira) Putina."

Poľský premiér uviedol, že napriek pesimizmu a pochybnostiam zafungovalo diplomatické úsilie Európskej komisie, Poľska a niekoľkých ďalších členských štátov EÚ.

"Mali sme osobitnú povinnosť presvedčiť našich partnerov z Vyšehradskej skupiny: Českú republiku, Slovenskú republiku a Maďarsko," vysvetľoval Morawiecki. "A môžem povedať, že sa nám to podarilo. Navrhli sme určitý mechanizmus, ako sa dostať z tejto pre mnohých ťažkej situácie, z tejto slepej uličky, v ktorej sme uviazli, ale môžem povedať, že dnes v Európskej rade a v Európskej únii znova zvíťazila solidarita a jednota," doplnil poľský premiér.

Podľa Morawieckého je embargo na ruskú ropu veľmi dôležitou správou pre bezpečnosť Poľska a Európy a veľmi dobrou správou pre Ukrajinu, ktorá bojuje za svoju nezávislosť a suverenitu.

Uviedol tiež, že lídri Únie diskutovali aj o dodávkach vojenskej a humanitárnej pomoci Ukrajine a o otázkach súvisiacich s vývozom obilia, pričom o týchto témach budú na summite lídrov EÚ debatovať znova aj v utorok.