Nepriaznivé počasie sa v sobotu večer postaralo o prerušenie veľkého koncertu v New Yorku, ktorým metropola východného pobrežia USA oslavovala úspechy v boji proti pandémii koronavírusu.

V New Yorku oslavovali uvoľňovanie opatrení: Zábavu prerušil blížiaci sa hurikán Henri!

Polícia davy návštevníkov v Central Parku požiadala, aby odišli vzhľadom na silnú búrku, ktorá mesto zasiahla v čase blížiaceho sa hurikánu Henri, píše agentúra AP.

Prerušenie koncertu plného speváckych hviezd prišlo približne v polovici plánovaného päťhodinového podujatia. Divákom sa dovtedy predviedli okrem iných Carlos Santana, Andrea Bocelli či LL Cool J, iní umelci ako Patti Smithová a Bruce Springsteen však už vystúpiť nestihli.

Koncert s avizovanou účasťou 60.000 návštevníkov bol propagovaný ako oslava bojovnosti obyvateľov New Yorku počas pandémie a ukončenia mnohých obmedzení proti šíreniu koronavírusu. Podľa stanice CNN, ktorá podujatie vysielala, hovorili organizátori so starostom Billom de Blasiom o pokračovaní bez publika neskôr v priebehu večera, keď búrka pominie. Aj hodinu a pol po prerušení však ešte v okolí parku udierali početné blesky a stále silno pršalo, približuje agentúra DPA.

Spevák Barry Manilow, ktorý v čase prerušenia koncertu stál na pódiu a spieval svoje hity Copacabana a Mandy, následne telefonicky pre CNN zaspieval dve svoje piesne. Vyhlásil tiež, že ako ďalšia mala prísť na rad skladba I Made It Through The Rain (Prekonal som dážď).

Približne 80 percent vstupeniek na koncert bolo bezplatných. Návštevníci museli pri vstupe preukázať, že dostali najmenej prvú dávku vakcíny proti covidu. Napriek tomu sa objavila kritika, že v súvislosti s rastúcimi počtami prípadov nákazy delta variantom koronavírusu prišlo takéto podujatie priskoro.

V New Yorku, ktorý bol vlani na jar epicentrom pandémie v krajine, medzičasom zrušili väčšinu obmedzení. Od začiatku týždňa tam však platí povinnosť preukázať zaočkovanie pre vstup do väčšiny vnútorných priestorov reštaurácií, barov, divadiel či kín.