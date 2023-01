New York povolil kompostovanie ľudských tiel! Pozostatky možno použiť na ... TO NAOZAJ?

New York sa stal v poradí už šiestym americkým štátom, ktorý povolil tzv. kompostovanie ľudských pozostatkov. To totiž mnohí považujú za environmentálne prijateľnejšiu alternatívu bežného pohrebu alebo spopolnenia. V pondelok to uviedla stanica BBC, informuje TASR.