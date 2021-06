Americká administratíva prezidenta Joea Bidena v utorok priznala, že nesplní svoj cieľ podať do Dňa nezávislosti 4. júla aspoň prvú dávku vakcíny proti koronavírusu 70 percentám dospelých Američanov. Oznámil to Jeffrey Zients, šéf krízového štábu Bieleho domu v boji s koronavírusom, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.

"Myslíme si, že potrvá niekoľko ďalších týždňov, kým aspoň prvou dávkou zaočkujeme 70 percent všetkých dospelých," uviedol. K utorku dostalo v USA jednu alebo viac dávok vakcíny od spoločností BioNTech/Pfizer, Moderna alebo Johnson & Johnson 65,4 percenta ľudí vo veku 18 a viac rokov. Tempo očkovania však klesá od apríla, keď Spojené štáty dosiahli najvyšší priemer denne podaných dávok na úrovni 3,4 milióna. Aktuálny priemer je približne 850.000 denných dávok.

Miera zaočkovanosti dospelých je v jednotlivých amerických štátoch veľmi odlišná. K oblastiam s najvyšším percentom zaočkovaných patrí región Northeast (Severovýchod), pričom vedie štát Vermont s 84 percentami čiastočne zaočkovaných a 75 percentami úplne zaočkovaných. Na spodku tabuľky sú štáty na juhu USA, pričom Mississippi má jednou dávkou zaočkovaných iba 45 percent dospelých a dvoma dávkami 37 percent.

Podľa celoštátnych prieskumov uskutočnených organizáciou Kaiser Family Foundation sú nezaočkovaní ľudia prevažne mladší, s nižším vzdelaním, skôr republikáni, nepoistení a sú to príslušníci inej ako belošskej rasy. Zients povedal, že napriek nesplneniu očkovacieho cieľa do Dňa nezávislosti "bola administratíva nad všetky očakávania úspešná" v oblasti návratu krajiny do predpandemického normálu.

"Namiesto iba malých stretnutí v záhradách za domom sa Amerika pripravuje na skutočne historický 4. júl s veľkými oslavami plánovanými v komunitách po celej krajine," dodal. Informoval tiež, že Biely dom pozve 1000 ľudí, vrátane vojakov a pracovníkov z prvej línie, na oslavu sviatku na večierku na vonkajšom priestranstve. Povinnosť nosiť rúška bola pre zaočkovaných ľudí na federálnej úrovni v máji zrušená a počty prípadov nákazy v krajine sú na najnižšie od začiatku pandémie, pripomína AFP.

USA v súčasnosti zaznamenávajú približne 10.000 nových prípadov denne - teda iba tri na 100.000 ľudí, pričom miera denných úmrtí je okolo 270 alebo 0,1 percenta na 100.000 ľudí. Epidemiológovia sú napriek tomu znepokojení nárastom v prípadoch nákazy variantom delta (indickým), ktorý je nákazlivejší než iné varianty. Tento variant teraz tvorí v USA najmenej 20 percent prípadov. Súčasné vakcíny sú proti tomuto variantu účinné, ak je človek úplne zaočkovaný. Existujú však obavy, že málo zaočkované časti krajiny môžu byť spúšťačom nových vĺn nákazy, píše AFP.