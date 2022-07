NEUVERÍTE, na čo prišli americkí vedci: Mladým škodí a starším prospieva? ×

Alkohol je škodlivý a jeho pitie nemá pre mladých ľudí žiadne zdravotné výhody – občasné pitie malého množstva alkoholu môže prospievať iba ľuďom nad 39 rokov. Vyplýva to zo štúdie v prestížnom vedeckom časopise The Lancet, ktorý citoval britský denník The Guardian.