K incidentu došlo vo verejnom parku, kde podľa policajných a záchranných zložiek pracovalo 13 robotníkov na stavbe pódia pre koncert naplánovaný na nadchádzajúci víkend. Niekoľko robotníkov nakrátko uviazlo pod troskami. Dvaja majú ťažké zranenia, uviedla polícia.

[Breaking News]

The stage of the ‘Super Pop Concert’ collapsed at Misagyeongjeong Park in Hanam… 6 workers injured



🗣️ Reporter Jiyoung Yoon

🔗 https://t.co/J2mHasctNa pic.twitter.com/wUEsZv96N1