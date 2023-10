V dôsledku incidentu unikol "obrovský oblak" amoniaku bezvodého, čo viedlo k "mimoriadne nebezpečným podmienkam v ovzduší". Cisternové vozidlo zostalo po havárii prevrátené v priekope a unikla z neho približne polovica jeho nákladu, uviedli predstavitelia okresu Effingham.

Medzi obeťami sú traja členovia jednej rodiny - jeden dospelý a dve deti vo veku do 12 rokov, spresnili tamojšie úrady. Okrem nich prišli o život ďalší dvaja dospelí a päť osôb vo vážnom stave vrtuľníkom prepravili do nemocnice.

