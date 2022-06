Neskutočné, koľko životov už zachránili vakcíny: Antivaxeri, tu to máte čierne na bielom!

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 zachránili počas prvého roka očkovania takmer 20 miliónov životov. Ešte väčšiemu počtu úmrtí by sa dalo zabrániť, ak by krajiny dosiahli ciele týkajúce sa vakcinácie. Vyplýva to zo štúdie, ktorá bola publikovaná v odbornom časopise The Lancet Infectious Diseases.