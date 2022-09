Európska komisia (EK) v nedeľu odporučila znížiť finančné prostriedky vyplácané Maďarsku zo spoločného rozpočtu EÚ. Pozastavených by malo byť približne 7,5 miliardy eur, a to pre porušovanie zásad právneho štátu a nedostatky v boji proti korupcii. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AP, DPA a Reuters.

Rozhodnutie EK je prvým prípadom postupu na základe nového sankčného mechanizmu, ktorý má chrániť právny štát. Európska únia nové finančné sankcie zaviedla pred dvoma rokmi práve v reakcii na to, čo Brusel označuje za podkopávanie demokracie v Poľsku a Maďarsku.

"Je to o porušovaní zásad právneho štátu, ktoré ohrozuje využívanie a riadenie finančných prostriedkov EÚ," povedal novinárom v nedeľu eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn o výčitkách týkajúcich sa Maďarska. "Nemôžeme konštatovať, že rozpočet EÚ je dostatočne chránený."

Hahn konkrétne poukázal na systémové nezrovnalosti v maďarských zákonoch o verejnom obstarávaní, nedostatočnú ochranu proti konfliktu záujmov, slabé uplatňovanie účinného trestného stíhania a nedostatky v ďalších protikorupčných opatreniach.

Komisár privítal najnovšie prísľuby Budapešti o riešení problémov kritizovaných Úniou ako významný krok správnym smerom. Zdôraznil však, že musia byť premenené na zákony a reálne opatrenia.

Maďarsko má podľa Hahna čas do 19. novembra na to, aby vyhovelo požiadavkám. Pozastavenie vyplácania eurofondov by museli štáty EÚ schváliť kvalifikovanou väčšinou, čo znamená súhlas najmenej 55 percent z 27 členov Únie s najmenej 65 percentami celkovej populácie EÚ.

Maďarské médiá informovali, že vláda premiéra Viktora Orbána oznámi nové zákony týkajúce sa výhrad Bruselu budúci týždeň, možno už v pondelok. Europoslanci tento týždeň vyjadrili obavy, že to môže byť len hra o čas.

Eurokomisia už Budapešti blokuje približne šesť miliárd eur z fondu obnovy po pandémii covidu, a to z rovnakých dôvodov súvisiacich s korupciou. Maďarsko je jedinou krajinou, ktorá sa s EK dosiaľ nedohodla na pláne použitia týchto prostriedkov.