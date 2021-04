JB 54 Amsterdam - Ľudia sa korčuľujú na zamrznutom historickom kanáli Prinsengracht v holandskom Amsterdame 13. februára 2021. V Holandsku ako aj v celej západnej Európe pretrváva v týchto dňoch mrazivé počasie so snežením. FOTO TASR/AP Dozens of skaters took to the frozen surface of Amsterdam's historic Prinsengracht canal in Amsterdam, Netherlands, Saturday, Feb. 13, 2021, as the deep freeze gripping Europe briefly made it possible to skate on a small section of the canal for the first time

Zdroj: Patrick Post