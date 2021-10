Oznámil to zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg na sociálnej sieti. "Sme na začiatku ďalšej kapitoly pre internet a je to ďalšia kapitola aj pre našu spoločnosť," píše v úvode svojho statusu.

„ Naša misia zostáva rovnaká – aj naďalej je to o spájaní ľudí. Naše aplikácie a ich značky sa tiež nemenia,“ napísal Zuckerberg. Vysvetlil tiež, že názov Facebook nezahŕňal všetko, čo spoločnosť robí.

Nová platforma má byť viac pohlcujúca

"Ďalšia platforma bude ešte viac pohlcujúca – stelesnený internet, na ktorom budete mať skúsenosti, nie sa naň len pozerať. Hovoríme tomu metaverza a dotkne sa každého produktu, ktorý vytvoríme. Definujúcou kvalitou metaverza bude pocit prítomnosti, ako keby ste boli práve s inou osobou alebo na inom mieste. Cítiť sa skutočne prítomný s inou osobou je konečným snom sociálnych technológií. Preto sa zameriavame na jeho budovanie," dodáva Mark.

V metaverze budete môcť robiť takmer čokoľvek

Zuckerberg hovorí, že v metaverze bude možné takmer čokoľvek, ako napríklad stretnúť sa s priateľmi a rodinou, pracovať, učiť sa, hrať sa, nakupovať, tvoriť a podobne.

"Natočili sme film, ktorý skúma, ako by ste jedného dňa mohli použiť metaverzu. V tejto budúcnosti sa budete môcť okamžite teleportovať ako hologram, aby ste boli v kancelárii bez dochádzania, na koncerte s priateľmi alebo v obývačke svojich rodičov, aby ste stihli všetko. To vám otvorí viac príležitostí bez ohľadu na to, kde žijete. Budete môcť tráviť viac času tým, na čom vám záleží, skrátite si čas v premávke a znížite svoju uhlíkovú stopu," dodáva.

