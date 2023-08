Nemecká Spolková prokuratúra vyšetruje nemecko-ruského podnikateľa, ktorý údajne dodával do Ruska elektronické komponenty pre drony. Muž je vo vyšetrovacej väzbe, uviedla prokuratúra v utorkovom oznámení. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.

Muž identifikovaný ako Waldemar W. čelí obvineniam z opakovaného porušenia zákona o zahraničnom obchode. Ako riaditeľ dvoch firiem v spolkovej krajine Sársko mal v 26 prípadoch dodať elektronické komponenty ruskému podniku, ktorý vyrába vojenský materiál a príslušenstvo.

Dodávky v hodnote vyše 700.000 eur prebehli od januára 2020 do marca 2023. Patrili k nim komponenty pre drony Orlan 10 používané ruskými silami na Ukrajine, ktoré sú predmetom embarga voči Rusku, uviedla nemecká prokuratúra.

Obvinený s cieľom obísť sankcie svoj tovar najskôr doviezol zo zahraničia do Nemecka a potom ich cez firmu z Bádenska-Württemberska dodal do Ruska. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z februára 2022 sa tieto komponenty dostali do Ruska aj cez Dubaj a Litvu.

Muž je na základe zatykača vydaného okresným súdom v Mannheime vo väzbe už od polovice marca. Krátko na to vyšetrovanie vzhľadom na osobitnú závažnosť prípadu prevzala Spolková prokuratúra, ktorá zatykač na muža získala v pondelok.