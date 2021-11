Príslušný návrh predložil minister práce Hubertus Heil a počas víkendu sa ním zaoberala trojica strán rokujúcich o vytvorení novej vládnucej koalície. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.

Povinná práca z domu by doplnila plánované opatrenie, podľa ktorého sa ľudia na pracoviskách budú musieť zrejme preukazovať certifikátom o očkovaní, potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnym testom. DPA, píše, že sociálni demokrati (SPD), Zelení a liberáli zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) s uvedeným návrhom súhlasili.

O zmenách bude vo štvrtok rozhodovať Spolkový snem, dolná komora nemeckého parlamentu, a v piatok zase Spolková rada, horná komora parlamentu. Predtým platil povinný home-office v Nemecku do konca júna, následne ho zrušili pre zlepšenú pandemickú situáciu počas leta.

Zamestnávatelia by mohli prácu z domu ľuďom v kancelárskych zamestnaniach zamietnuť len zo "závažných prevádzkových dôvodov", čiže vtedy, keď by to spôsobilo výrazné obmedzenia. Pracovníci by zase mohli toto pravidlo odmietnuť napríklad pre "nepostačujúce priestorové možnosti, vyrušovanie tretími osobami či nedostatočné vybavenie".

Vláda pracuje i na pláne obmedziť vstup na určité podujatia i pre očkovaných a uzdravených z covidu, ktorí by po novom potrebovali navyše i negatívny výsledok testu. Denník Der Tagesspiegel informoval, že vláda uvažuje i o povinnosti každodenných testov na covid v ošetrovateľských domovoch. Diskutuje sa tiež o očkovacej povinnosti pre ošetrovateľov a ďalšie povolania, ktoré sú v kontakte so zraniteľnými skupinami.

Nemecko čelí v súčasnosti silnej štvrtej vlne pandémie koronavírusu. Počty nakazených i obetí výrazne stúpajú od polovice októbra. V krajine je zaočkovaných len niečo vyše 67 percent obyvateľov.