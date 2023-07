Nemci by mali prevziať juhoeurópsku tradíciu siesty ako spôsob pomoci zamestnancom v práci počas horúčav, uviedol šéf združenia BVÖGD zastupujúceho lekárov a ďalších pracovníkov verejného zdravotníctva z celého Nemecka Johannes Niessen. TASR prevzala túto správu v utorok z tlačovej agentúry AP.

Nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach reagoval na tento návrh kladne, ale dodal, že rozhodnúť o tom by mali firmy a zamestnanci. V Nemecku tento rok namerali najvyššiu teplotu 38,8 stupňa Celzia, a to v sobotu 15. júla v spolkovej krajine Bavorsko. Odvtedy horúčavy v Nemecku poľavili.

Vysoké teploty toto leto však donútili šéfa združenia BVÖGD Niessena navrhnúť vedeniu krajiny, aby sa znova zamyslelo nad pracovnými návykmi počas vĺn horúčav. "Keď je horúco, mali by sme sa orientovať na pracovné metódy južných krajín. Vstávať skoro, produktívne pracovať dopoludnia a dať si v polovici dňa siestu (prestávku) je spôsob, ktorý by sme mali v letných mesiacoch prijať," povedal Niessen pre mediálnu skupinu RND.

"Ľudia nie sú v extrémnych horúčavách takí výkonní ako inokedy," uviedol. "Okrem toho zlý spánok bez ochladzovania v noci vedie k problémom so sústredením sa," vysvetlil. Nemecko nemá žiadnu tradíciu toho druhu, ako sú predĺžené popoludňajšie prestávky v práci, ktoré sú bežné napríklad v Španielsku.

Minister zdravotníctva Lauterbach na Twitteri napísal, že "siesta v horúčave určite nie je zlý nápad", ale naznačil, že vláda nemá v úmysle zapájať sa do riešenia tejto otázky. "Vyjednávať o tom by mali samotní zamestnávatelia a zamestnanci," napísal. "Určite to má z lekárskeho hľadiska zmysel pre mnoho profesií," dodal.