Polícia zakázala až deväť protestov, ktoré boli naplánované na túto sobotu, a to vrátane protestu hnutia Querdenker, ktoré je najvýraznejším nemeckým hnutím bojujúcim proti pandemickým opatreniam, píše AP. Povolený bol len jeden protest plánovaný na sobotu a nedeľu, ktorého sa malo zúčastniť približne 500 ľudí. Napriek tomu sa však v Berlíne zhromaždili tisíce ľudí.

Polícia do ulíc Berlína preto rozmiestnila viac ako 2000 policajtov, ktorí mali zareagovať na protestujúcich, ktorí sa v meste objavia aj napriek zákazu.

Veľký dav ľudí však prilákal aj protest s názvom "Vlak lásky", na ktorom jeho organizátori hrali techno hudbu. Tento protest bol však naopak zameraný na podporu vládnych opatrení, ktorých cieľom je spomaliť šírenie vírusu.

Two hours ago in Berlin: Two demonstration marches join together amid cheers near Invalidenpark. #b2808 #b2908 pic.twitter.com/QoJkp2eTFf