Nemecko REAGUJE na situácia v Kazachstane: TENTO tovar sa do krajiny NESMIE dostať!

Nemecko zastavilo vývoz zbraní do Kazachstanu vzhľadom na tamojšie aktuálne nepokoje. Tieto nevyhnutné kroky boli podniknuté so zámerom, aby sa do tejto stredoázijskej republiky nedostával takýto tovar, informovala v sobotu tlačová agentúra DPA.