Spoločnosť nespresnila, aký bude harmonogram dodania, potrvá však podľa nej určitý čas, kým budú staré tanky po úprave vhodné pre nasadenie na frontovú líniu. Leopard 1 je predchodcom tanku Leopard 2, ktorý v súčasnosti používajú nemecké ozbrojené sily (Bundeswehr).

Tanky pochádzajú od belgickej súkromnej spoločnosti OIP Land Systems, ktorá ich približne pred desiatimi rokmi kúpila od belgickej armády a teraz približne 50 kusov predala Rheinmetallu. Niektoré z nich však boli v takom zlom stave, že môžu byť použité len na náhradné dielce. Bojaschopných ich bude teda napokon len zhruba 30.

Generálny riaditeľ spoločnosti OIP Land Systems Freddy Versluys predtým pre britský denník The Guardian uviedol, že 49 tankov predal ďalšej európskej vláde, ktorú však pre doložku o mlčanlivosti nemohol menovať. Ako dodal, nemôže zverejniť ani ich cenu, na bojisku na Ukrajine by však podľa neho mohli byť do pol roka.

Je bežné, že starú vojenskú techniku armády po niekoľkých desaťročiach vyradia a predajú naspäť vojenskému priemyslu. Tieto firmy starú techniku následne uskladnia a v prípade dopytu ju s maržou znova predajú, vysvetľuje DPA.

Belgicko chcelo od OIP Land Systems vlani v zime odkúpiť staré tanky typu Leopard 1 a poslať ich Ukrajine, avšak firma vraj za ne pýtala priveľa peňazí. Rheinmetall je už výrazne zapojený do podpory Ukrajine, ktorej dodal aj iné tanky, delostrelecké systémy a muníciu.