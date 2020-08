Ak sa kontroverzný nový zákon schváli, majitelia psov ich budú musieť venčiť minimálne dvakrát denne v celkovom rozsahu minimálne jednu hodinu. Informovala o tom v stredu stanica Deutsche Welle s odvolaním sa na svetové agentúry.

Doteraz sa v nariadeniach o ochrane psov hovorilo o "dostatočnom voľnom výbehu", avšak neboli stanovené žiadne konkrétne údaje o tom, ako často, a ako dlho musia byť psy venčené. Ak budú nové pravidlá schválené, bude zakázané napríklad aj nechávať psov celý deň doma osamote či priväzovať ich na dlhú dobu.

Stanovený by mal byť aj maximálny počet psov, ktoré budú môcť ľudia vlastniť - naraz budú môcť mať najviac tri suky so šteňatami. Regulovaná bude ďalej i maximálna teplota v priestoroch, kde psy žijú, a stanovený by mal byť takisto minimálny rozsah ich životného priestoru. "Najmä v súčasných extrémnych teplotách musíme zaistiť, že zvieratá zachránime pred utrpením v dôsledku horúčav," povedala ministerka.

V Nemecku žije v domácnostiach viac než deväť miliónov psov, čo znamená, že psa vlastní jedna z piatich tamojších domácností. "Domáce zvieratá nie sú plyšové hračky, a ich potreby je nutné zohľadňovať," vyhlásila v pondelok Klöcknerová. Plánované zmeny sú podľa jej slov v súlade s "novým vedeckým výskumom o potrebách psov". To, ako by sa dodržiavanie nových nariadení v budúcnosti kontrolovalo, nebolo bezprostredne jasné.