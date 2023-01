Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková navštívila v utorok východoukrajinské mesto Charkov. Stala sa tak prvou členkou nemeckej vlády, ktorá prišla do oblasti blízko frontovej línie, a tiež najvyššie postavenou západnou političkou na návšteve Charkova od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vlani vo februári. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr DPA a AFP.

Nemeckú ministerku zahraničia sprevádzal jej ukrajinský rezortný kolega Dmytro Kuleba a veľvyslanec Ukrajiny v Nemecku Olexij Makejev.

Baerbocková označila svoju tretiu návštevu Ukrajiny od začiatku vojny za vyjadrenie solidarity Nemecka. Prisľúbila Ukrajine ďalšiu pomoc vrátane dodávok zbraní, ale aj humanitárneho materiálu, ako sú generátory, palivo či prikrývky.

Pomoc z Nemecka by mala dosiahnuť hodnotu 40 miliónov eur. Použitá by mala byť okrem iného aj na odmínovanie či zabezpečenie satelitného internetového pripojenia Starlink, a to pre civilistov i armádu.

"Budeme stáť po vašom boku, kým nás budete potrebovať. Dáme pre to všetko, aby deti v Charkove, Mariupole či Kyjeve mohli znovu veriť v dobrú budúcnosť," povedala nemecká zelená politička.

O návšteve Baerbockovej v Charkove informovali z bezpečnostných dôvodov až počas jej spiatočnej cesty do Berlína.

Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková (vľavo) a ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba počas návštevy v ukrajinskom Charkove 10. januára 2023. Zdroj: TASR/AP

"Chcela som si predovšetkým vypočuť miestnych obyvateľov, ktorí sú ťažko skúšaní vojnou a zároveň tuhou zimou, keď teploty v noci klesajú na mínus 15 stupňov Celzia," povedala Baerbocková.

Na Ukrajinu prišla iba niekoľko dní po tom, čo nemecká vláda schválila poskytnutie bojových vozidiel pechoty Marder Ukrajine. Kyjev chce od Berlína aj tanky, ten však zatiaľ odmieta vyhovieť tejto požiadavke.

Kuleba na spoločnej tlačovej konferencii s Baerbockovou opäť žiadal od Nemecka tanky. "Čím dlhšie to trvá, tým viac ľudí zomrie. Čím skôr toto rozhodnutie padne, tým skôr sa táto vojna skončí víťazstvom Ukrajiny a v Európe už nebude žiadna vojna," vyhlásil ukrajinský minister.

Ako pripomína DPA, zahraniční politici, ktorí navštívia Ukrajinu, prídu väčšinou iba do Kyjeva. Charkov je miliónové mesto nachádzajúce sa iba niekoľko desiatok kilometrov od ruských hraníc. V nedávnom období bolo terčom viacerých ruských raketových útokov.