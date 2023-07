Britská ministerka kultúry Lucy Frazerová sa v nedeľu rozprávala so šéfom stanice BBC v súvislosti s obvineniami, podľa ktorých jeden z moderátorov tejto stanice zaplatil nemenovanému tínedžerovi tisíce libier za sexuálne explicitné fotografie. Frazerová chcela vedieť, ako stanica pri vyšetrovaní prípadu postupuje, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

"Ubezpečil ma, že BBC (kauzu) vyšetruje rýchlo a citlivo," uviedla na Twitteri na margo rozhovoru s generálnym riaditeľom BBC Timom Daviem. Dodala, že vzhľadom na povahu obvinení, ktoré označila za "hlboko znepokojivé", je teraz dôležité, aby mala stanica priestor na vyšetrenie prípadu a podniknutie náležitých krokov.

O prípade informovali ako prvé britské bulvárne noviny The Sun. Citovali matku tínedžera, ktorá tvrdila, že nemenovaný moderátor jej dieťaťu počas troch rokov zaplatil vyše 35.000 libier (41.000 eur) za sexuálne explicitné fotografie.

Tínedžer, ktorý mal na začiatku kauzy 17 rokov, údajne takto získané peniaze použil na financovanie svojej drogovej závislosti, konkrétne nákup kreku.

Jeho rodina adresovala 19. mája v tomto smere BBC sťažnosť, zmienený moderátor však nebol okamžite stiahnutý z vysielania. Uvádza to denník The Sun, ktorý okrem iného píše, že rodine za zverejnenie príbehu neplatil, keďže o to nežiadala.

"K akýmkoľvek obvineniam pristupujeme veľmi vážne a máme zavedené postupy na ich aktívne riešenie," uviedla na margo prípadu britská verejnoprávna televízna a rozhlasová spoločnosť BBC, ktorá je financovaná z koncesionárskych poplatkov.