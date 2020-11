Rus Anatolij Moskvin (53) mal na muža neobvyklú záľubu. Vo svojej izbe v rodičovskom dome mal zbierku nezvyčajných bábik v ľudskej veľkosti. Desivé bábiky sa síce nepozdávali ani jeho rodičom, no v tom čase by ich ani vo sne nenapadlo, že za farbami a oblečením sa neukrýva plast, ale skutočné pozostatky malých dievčat.

Len málokto by si vedel predstaviť, čo za zverstvá sa odohrávali v dome Moskvina (53), kde žil so svojimi rodičmi. Vedeli o ňom, že vlastní niekoľko bábik, ktoré boli veľkosťou podobné malým deťom, no netušili, že skrývajú temné tajomstvo. Anatolij Moskvin (53) bol vysokovzdelaný historik a ovládal 13 jazykov. Býval však stále so svojimi rodičmi v Nižnom Novgorode v Rusku. Mal však hobby, z ktorého behá mráz po chrbte a zdvíha sa žalúdok.

Po nociach navštevoval cintorín a vykopával telá malých dievčat. Tie si potom brával domov a obliekal ich ako bábiky. Zdroj: Fotograb Youtube

Po nociach totiž navštevoval cintorín a vykopával telá malých dievčat. Tie si potom brával domov. Následne ich „dekoroval“ a obliekal do detských šiat. Aby rozložené telá držali tvar, vložil im do hrudného koša hracie skrinky. Maľoval im tváre, aby vyzerali ako živé. Vraj sa ich pokúšal dokonca znovu oživiť a zaujímali ho techniky mumifikácie. Vo svojej izbe si zaznačil narodeniny jednotlivých dievčat. Keď ho konečne zatkli v roku 2011, mal už vytvorenú zbierku z 29 bábik.

Anatolij Moskvin Zdroj: Allthatsinteresting.com

Dokopy sa Anatolij Moskvin priznal k 44 prípadom zneuctenia hrobov malých dievčat od 3 do 12 rokov. Miesto väzenia však putoval na doživotie na psychiatrickú kliniku. Veci, ktoré spravil, však ostanú v pamäti ľudí navždy.

Chce sa dostať na slobodu

53-ročný Moskvin premenil telá 29 mladých dievčat na bábiky, s ktorými žil vo svojej skromnej izbe. Po rokoch jeho hospitalizácie na psychiatrii požiadal znova o prepustenie na slobodu. Rodičom dievčat, ktorých telá ukradol z hrobov, sa ospravedlniť odmietol. Podľa britského portálu DailyMail požiadal Moskvin o prepustenie z dôvodu, aby mohol začať žiť so svojou priateľkou.

Moskvin (vľavo) so svojím právnikom Dmitrijom Repkinom. Zdroj: reprofoto east2west news

Sudca minulý týždeň jeho žiadosť zamietol a obnovil väzbu v psychiatrickej liečebni na ďalších šesť mesiacov. "Prepáčte, nebudem o tom hovoriť," povedal Moskvin po rozhodnutí.

Moskvin bol zadržaný v roku 2011 a priznal sa k 44 prípadom zneužívania hrobov dievčat vo veku od 3 do 12 rokov. Predtým rodičom svojich obetí povedal: „Svoje dievčatá ste opustili v chlade - a ja som ich priniesol domov a zohrial som ich.“