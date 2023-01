Nečakaný ŠKANDÁL amerického prezidenta: NEUVERÍTE, čo našli v dome Joea Bidena! ×

V súkromnom dome amerického prezidenta Joea Bidena vo Wilmingtone v štáte Delaware sa našli tajné dokumenty pochádzajúce z čias, keď bol viceprezidentom v administratíve Baracka Obamu. Potvrdil to vo štvrtok Biely dom, informuje TASR na základe správ agentúr AP a AFP a denníka The New York Times.