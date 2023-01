Čína je rovnako ako Rusko stály člen Bezpečnostnej rady OSN a je aj dôležitým partnerom Moskvy, pričom odmieta odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu.

Zelenská v prejave v Davose vyzvala delegátov, aby urobili viac krokov, ktoré pomôžu ukončiť vojnu na Ukrajine. Zároveň informovala, že plánuje dať čínskemu vicepremiérovi Liou Cheovi list pre prezidenta Si Ťin-pchinga. Listy má aj pre predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú a švajčiarskeho prezidenta Alaina Berseta. "Dnes odovzdám kolegom zúčastňujúcim sa na tejto časti (fóra) listy s ´receptom na mier´ od prezidenta Ukrajiny," povedala v ukrajinčine.

Ukrajinská prvá dáma vyzvala poslucháčov vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Davos, aby viac využívali svoj vplyv na ukončenie bojov. Podľa nej sa stroskotaniu životov, na ktoré sú ľudia vo svete zvyknutí, dá zabrániť iba celosvetovou spoluprácou. "Jednota je to, čo nám vráti mier," dodala. Zelenská uviedla, že vojna sa rozvetvuje do celého sveta a ak Ukrajina prehrá, môže sa to ešte zhoršiť.

"Ako môže svet čakať, že dosiahne klimatickú neutralitu, ak nedokáže zastaviť ani pálenie celých ukrajinských miest. Toto Rusko robí svojím delostrelectvom, raketami, iránskymi dronmi," vyhlásila.

"Všetci viete, že ruská agresia nikdy nemala v úmysle zastaviť sa na ukrajinských hraniciach. Táto vojna sa môže posunúť ďalej a rozdúchať širšie krízy, ak Ukrajina prehrá," pokračovala.

Zelenskyj prvýkrát predstavil svoj desaťbodový mierový plán počas prejavu na summite najvyspelejších krajín sveta G20 vlani v novembri. Jeho "recept na mier" obsahuje podmienku úplného stiahnutia ruských vojakov z Ukrajiny a zriadenie osobitného medzinárodného súdu pre vojnové zločiny Ruska.

On a minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba posledné dva mesiace vysvetľovali diplomatickú stratégiu Ukrajiny, v ktorej ide aj o budovanie vzťahov s krajinami v Ázii a Afrike, keďže Kyjev sa snaží rozšíriť svoju koalíciu spojencov proti Rusku.