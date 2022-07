Rusko by mohlo dočasne poľaviť vo svojej ofenzíve na Ukrajine, kým sa jeho armáda pokúša zhromaždiť svoje sily na nový útok, vyplýva z vyjadrení analytikov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.

Ruské jednotky v stredu "prvýkrát za 133 dní vojny" nemali nijaké územné zisky na Ukrajine, uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).

Jeho analytici odhadujú, že si Moskva možno dala "operatívnu pauzu", ktorá však neznamená "úplné zastavenie aktívnych nepriateľských akcií".

Ruské sily sa podľa ISW pravdepodobne zamerajú na ofenzívne akcie relatívne malého rozsahu, keď sa pokúsia vytvoriť podmienky pre významnejšie útočné operácie a prebudovať potrebnú bojovú silu.

Napriek pokračovaniu bojov na Ukrajine sa aj britské ministerstvo obrany domnieva, že ruská armáda "rekonštituuje" svoje sily, všíma si AP.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/FtMdCLSydg



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mYgmeiFQEX