Britský premiér Boris Johnson žiada rodičov, aby dali nabok obavy a budúci mesiac poslali svoje deti späť do školy, keď sa vzdelávacie inštitúcie v Spojenom kráľovstve znovu otvoria po celoplošnom zatvorení pred viac ako piatimi mesiacmi pre koronavírusovú pandémiu. Informovala o tom agentúra AP.

Johnson uviedol, že je "morálnou povinnosťou" vlády školy znovu otvoriť. Zdôraznil, že úrady teraz vedia o ochorení COVID-19 viac, ako tomu bolo v čase, keď 23. marca došlo k zablokovaniu krajiny.

Johnson to uviedol niekoľko hodín po tom, ako najvyšší zdravotnícki predstavitelia v krajine vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom informovali, že deťom oveľa viac škodí nemožnosť chodiť do školy, ako keď sú vystavené ochoreniu COVID-19.

"Preto je životne dôležité, aby sme dostali naše deti späť do školy, aby sa mohli učiť a byť so svojimi priateľmi," uviedol Johnson vo vyhlásení zverejnenom v nedeľu večer. "Nič nebude mať väčší vplyv na životné šance našich detí ako návrat do školy."

Vyjadrenia prichádzajú v čase, keď rodičia a učitelia vyjadrujú obavy z opätovného otvorenia škôl, keďže sa boja, že opatrenia týkajúce sa sociálneho odstupu deťom nezaručia bezpečie.