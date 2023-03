Maďarský parlament ratifikoval vstup Fínska do NATO: O Švédsku sa stále nerozhodlo!

Poslanci maďarského parlamentu v pondelok večer schválili návrh ratifikovania vstupu Fínska do Severoatlantickej aliancie. O vstupe Švédska do NATO zákonodarný zbor nerozhodol. S odvolaním sa na server Telex.hu to uviedol spravodajca TASR v Budapešti.