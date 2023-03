KK30 Paríž - Návštevníci si fotografujú obraz Mona Líza od Leonarda da Vinciho počas znovuotvorenia múzea Louvre v Paríži 6. júla 2020. Parížsky Louvre, najnavštevovanejšie múzeum na svete, otvoril v pondelok väčšinu svojich expozícií po štvormesačnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu. Návštevníci budú musieť mať na tvári rúška a ich počet bude obmedzený. Vstupenky si bude potrebné vopred zarezervovať. FOTO TASR/AP Visitors take photos of the Leonardo da Vinci's painting Mona Lisa, in

Zdroj: Thibault Camus