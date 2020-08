WA 22 Hongkong - Jimmy Lai (vpravo), hongkonský mediálny magnát a jedna z najvýznamnejších prodemokratických osobností mesta, bol zatknutý na základe nového zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu v pondelok 10. augusta 2020. FOTO TASR/AP Hong Kong media tycoon Jimmy Lai, right, who founded local newspaper Apple Daily, is arrested by police officers at his home in Hong Kong, Monday, Aug. 10, 2020. Lai was arrested Monday on suspicion of collusion with foreign powers, his aide said, in the hi

Zdroj: archív