Hidalgová v tejto súvislosti vymenovala tri miesta, z ktorých bude verejnosti umožnený vstup do rieky. Jedným z nich je už teraz čiastočne funkčné centrum vodných športov, ďalšími dvoma kúpaliská neďaleko Eiffelovej veže.

Plochy určené na plávanie budú na rieke vyhradené bójkami, pričom vstupovať sa k nim bude cez mólo. Plavcom budú k dispozícii aj šatne a sprchy, informovalo mesto.

Možnosť zaplávať si v Seine je už dlho želaním mnohých Parížanov. Kúpanie sa v tejto rieke bolo oficiálne zakázané v roku 1923, a to pre zlú kvalitu vody. Až do začiatku 60. rokov 20. storočia sa však napriek zákazu stále praktizovalo.

Ľudia sedia na brehu Seiny v Paríži v utorok 21. februára 2023. Francúzsko zaznamenalo rekordných 31 dní po sebe bez výraznejších dažďových zrážok, oznámila v utorok meteorologická služba Meteo France. Meteo France tvrdí, že súčasné suché obdobie by už nemalo trvať dlho a pre juh Francúzska predpovedá na stredu dážď. FOTO TASR/AP Zdroj: Michel Euler

V Paríži sa majú v roku 2024 konať letné olympijské hry a viaceré plavecké súťaže by mali prebiehať práve na Seine. Rovnako tomu bolo v roku 1900, keď sa vo francúzskej metropole konala olympiáda vôbec prvýkrát.

Francúzska metropola v súčasnosti vyvíja rozsiahle úsilie zamerané na zlepšenie kvality vody v tejto rieke. Vedenie mesta informovalo, že do zámeru spraviť Seinu čistejšou pre celú metropolitnú oblasť Paríža, investovalo už zhruba 1,4 miliardy eur.

Žena sa opaľuje na brehu rieky Seina počas slnečného a teplého počasia v Paríži 26. júna 2019. Teploty sa vo Francúzsku v týchto dňoch šplhajú až na 39 stupňov Celzia. FOTO TASR/AP Zdroj: Kamil Zihnioglu

Väčšina z prác by mala byť hotová do konca leta. Do kanalizačného systému má byť pripojených 23.000 domov a 260 hausbótov, ktoré dosiaľ vypúšťali odpadové vody do Seiny. Modernizujú či nanovo sa budujú aj zariadenia na čistenie odpadových vôd.

DPA zároveň pripomína, že na Seine už existuje kúpalisko pod holým nebom. Návštevníci tam však neplávajú priamo v samotnej rieke, ale v bazénoch, ktoré sú na nej vytvorené na tieto účely.